San Martín: un adulto mayor cayó de su moto y le robaron mientras estaba en el piso

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la zona de Carril Barriales. Dos sujetos aprovecharon la situación y se llevaron el rodado.

Un hombre de 73 años fue víctima de un robo durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Martín, luego de sufrir una caída mientras circulaba en su moto.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 en Carril Barriales, en el ingreso al barrio Ramonot, cuando el hombre perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada.

Según la información policial, en ese momento dos sujetos se acercaron al lugar, aparentemente para asistirlo. Sin embargo, aprovechando la situación de vulnerabilidad, tomaron la moto—una Corven 110 cc— y se dieron a la fuga.

La víctima no presentó lesiones de gravedad, de acuerdo a los primeros datos. Intervino la comisaría 28° de Palmira.

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