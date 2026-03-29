Semáforos inteligentes en Mendoza: cómo funcionarán y por qué pueden cambiar el tránsito

El Gobierno provincial avanzó con la licitación para modernizar más de 200 esquinas del Gran Mendoza. El sistema ajustará los tiempos de los semáforos según el tránsito en tiempo real y promete reducir demoras, algo que también podría impactar en quienes viajan desde la Zona Este.

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para implementar un sistema de semáforos inteligentes en el área metropolitana, con intervención en más de 200 intersecciones consideradas estratégicas para la circulación.

La iniciativa apunta a mejorar la fluidez del tránsito mediante tecnología que permitirá adaptar el funcionamiento de los semáforos según la cantidad de vehículos y el momento del día. Es decir, no todos los semáforos tendrán tiempos fijos: el sistema irá “leyendo” el tránsito y ajustando los ciclos en tiempo real.

Según explicaron desde la Subsecretaría de Transporte, el control se realizará desde el Centro de Gestión de la Movilidad, donde un programa centralizado definirá la duración de cada luz verde o roja. En horas pico, por ejemplo, se podría priorizar el paso en arterias más cargadas, mientras que en otros momentos los tiempos se redistribuyen.

Uno de los objetivos principales es generar las conocidas “ondas verdes”, que permiten avanzar varios semáforos seguidos sin detenerse, reduciendo demoras, frenadas y arranques constantes.

Además, el sistema contará con sensores y monitoreo permanente, lo que permitirá detectar fallas casi en el momento, como cortes de energía o problemas en los equipos.

Si bien la implementación se concentrará en corredores clave del Gran Mendoza, la medida no pasa desapercibida para quienes viven en la Zona Este. Muchos vecinos viajan a diario hacia Ciudad o Godoy Cruz por trabajo, estudios o trámites, y cualquier mejora en la circulación termina impactando en esos traslados.

En ese sentido, desde el Gobierno sostienen que el objetivo es ordenar el tránsito en los puntos más congestionados y reducir los tiempos de viaje, algo que, en teoría, podría traducirse en recorridos más ágiles para quienes entran y salen del área metropolitana.

El proyecto forma parte de un plan más amplio de movilidad urbana y contempla una inversión millonaria. En esta etapa, ya se abrieron los sobres con las ofertas de las empresas interesadas, por lo que ahora resta avanzar con la adjudicación y ejecución de las obras.

Habrá que ver, una vez en marcha, si el sistema logra lo que promete. Pero lo cierto es que el cambio ya está en camino y podría sentirse, aunque sea de a poco, en el día a día de muchos mendocinos.

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