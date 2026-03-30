Un llamado al 911 terminó con un conductor totalmente ebrio detenido en La Colonia

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la zona de calle Uruguay y Moreno. El conductor arrojó 2,03 gramos de alcohol en sangre y ofreció resistencia al momento de ser interceptado.

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la noche del domingo en La Colonia, Junín luego de ser detectado conduciendo en estado de ebriedad.

El procedimiento se registró cerca de las 20:45 en la intersección de calles Uruguay y Moreno, tras un llamado que alertaba sobre maniobras peligrosas en la vía pública.

Según la información policial, los efectivos lograron interceptar una camioneta Ford Ranger. Al momento de la intervención, el conductor descendió del vehículo y ofreció resistencia. Posteriormente, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al inicio de las actuaciones correspondientes. En la causa intervino la subcomisaría de La Colonia.

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