Robaron una moto del patio de una vivienda en San Martín

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio Güemes. La víctima constató el faltante del rodado y radicó la denuncia.

Una mujer de 44 años fue víctima del robo de su moto durante la madrugada de este martes en el departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 00:25 en el barrio Güemes, cuando la propietaria advirtió que su rodado había sido sustraído del interior de su vivienda.

Según la información policial, la mujer había dejado la moto —una Zanella 110 cc— en el patio de la casa, sin medidas de seguridad, y al momento de volver a utilizarla constató que ya no se encontraba en el lugar.

Interviene la oficina fiscal de San Martín.

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