Saporiti: el HCD pone la lupa en la conducción del hospital

El Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó proyectos vinculados al hospital Saporiti y puso el foco en su conducción, con un pedido de informes sobre la situación del director. La medida se da en medio del conflicto por la maternidad y neonatología.

La situación del hospital Saporiti sumó este martes un nuevo capítulo institucional, luego de que el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia aprobara por unanimidad una serie de proyectos vinculados al conflicto por la maternidad y el área de neonatología.

Durante la sesión, los ediles respaldaron una iniciativa que solicita la intervención de las Comisiones de Salud de la Legislatura provincial en el departamento, con el objetivo de abordar la situación generada tras la readecuación de los servicios en el hospital.

La sesión fue presidida por Luis García Llauró, junto al secretario Pablo Micheli, y contó con la participación de los concejales Laura Abate Cano, Alejandro Flores, Silvana Francese, Víctor Agüero, Juan Carlos Argüello y Juan Manuel Villalba, quienes votaron por unanimidad los proyectos vinculados a la situación del hospital.

Según se expuso, la medida impulsada por el Gobierno provincial implicaría dejar de realizar partos y cesáreas programadas en el Saporiti, limitando la atención a controles prenatales, guardias obstétricas y casos de urgencia, con derivación al hospital Perrupato de San Martín para el resto de las prestaciones.

En ese marco, el Concejo pidió que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores se constituyan en Rivadavia para tratar el tema de manera directa, en un contexto que viene generando preocupación en la comunidad y en el personal de salud.

Por otra parte, el cuerpo deliberativo aprobó un proyecto de resolución para solicitar información al Ministerio de Salud sobre la situación del director del hospital, el doctor Francisco Ignacio Boato.

El pedido surge a partir de la publicación en el Boletín Oficial que da cuenta de la aceptación de su renuncia, con fecha de diciembre de 2025, lo que abrió interrogantes sobre la conducción actual del establecimiento.

Desde el Concejo señalaron que la dirección del hospital resulta clave para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en áreas sensibles como maternidad, neonatología y emergencias.

Así, el conflicto por el Saporiti suma un nuevo frente, ahora en el plano institucional, mientras continúan los reclamos y la incertidumbre sobre el futuro de la atención en el departamento.

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