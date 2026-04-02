Junín: rescatan caballos en mal estado y activan causa por maltrato animal

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural en el distrito de Los Barriales, donde se detectó el traslado de equinos en condiciones irregulares. Los animales presentaban lesiones y carecían de documentación, por lo que fueron secuestrados para su resguardo y atención veterinaria.

La intervención se concretó cerca de la intersección de carril Caballero y calle La Gabriela, en el departamento de Junín, cuando personal de la Delegación Este de Policía de Seguridad Rural realizaba patrullajes preventivos. Durante el operativo, se detuvo la marcha de una camioneta que transportaba dos equinos en un tráiler, en presunta infracción a la normativa vigente sobre protección animal.

Al inspeccionar la carga, los efectivos constataron que ambos animales —dos hembras— presentaban irregularidades. Si bien tenían marcas a fuego visibles, no contaban con la documentación correspondiente que acreditara su tenencia legal, ya que solo se exhibió un comprobante de compra y venta sin validez formal.

Además, uno de los equinos presentaba una herida de consideración en la zona de la frente, junto con escoriaciones en el torso, lo que motivó la intervención inmediata para resguardar su integridad. Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Junín.

Por disposición judicial, se labraron actuaciones por infracción al Código de Faltas y a la Ley de Maltrato Animal, se procedió al secuestro de los equinos y se dispuso su traslado para recibir asistencia veterinaria, quedando a disposición de la autoridad competente.

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