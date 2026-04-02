Música Clásica por los Caminos del Vino pasó por San Martín: así sigue el calendario en la Zona Este

El ensamble Clarinotes se presentó en la Bodega Buono B. La propuesta combinó música en vivo, degustaciones y una buena convocatoria de vecinos. En los próximos días habrá funciones en San Martín, Rivadavia y Santa Rosa.

En el marco del ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino, organizado por el Gobierno de Mendoza y la Comuna, se presentó el ensamble Clarinotes en la Bodega Buono B, en una velada que convocó a numerosos vecinos. La actividad fue a beneficio del Banco de Alimentos. Acompañó la velada la Reina Departamental de la Vendimia Valentina Rosalez, el director de Turismo Jorge Corrales y el director de Cultura Alfredo Lafferriere.

Corrales, agradeció a los anfitriones y destacó el crecimiento de la propuesta turística del departamento: “Ha sido un trabajo arduo entre el Municipio y los actores privados, pero hoy podemos disfrutar no solamente de exquisitos vinos, sino también de la posibilidad de acceder al vermouth como parte de una propuesta cultural, económica y gastronómica en San Martín”.

Luego, el ensamble Clarinotes desplegó su repertorio en un formato íntimo, característico del ciclo, mientras los presentes pudieron degustar distintos varietales locales, completando una experiencia sensorial que puso en valor la identidad regional.

Clarinotes es un destacado ensamble de clarinetes de Argentina, reconocido por su participación en este tipo de festivales, integrado por músicos como Alexa Ban, Silvio Hernán Oropel, Aarón Ismael Liendo y Jorge Elías.

En San Martín el ciclo tendrá continuidad este viernes 3 de abril, a partir de las 20 horas, con una nueva presentación en la Bodega Dominio de Uyata, ubicada en calle Cereceto sin número. Las entradas podrán solicitarse el mismo viernes, de 10 a 13 horas, en la oficina de la Dirección de Turismo, ubicada en Avenida España 29

Así continúa el cronograma en la Zona Este

San Martín

Viernes 03/04 – 20:00

Clarinotes

Lugar: Bodega Dominio de Uyata (Alto Salvador)

Rivadavia

Sábado 04/04 – 21:00

Bel Suono, Ensamble Lírico

Lugar: Paseo del Lago (Ruta Provincial 62)

Santa Rosa (La Dormida)

Sábado 04/04 – 19:30

Nova Cello Ensamble

Lugar: Predio Ventura Segura (Remo Falciani 340)

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