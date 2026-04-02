San Martín: secuestraron un arma, municiones y un caballo sin identificación en un operativo

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural. También se incautó un equino sin identificación y una persona quedó a disposición de la Justicia.

En el marco de patrullajes preventivos, la Policía de Mendoza realizó un operativo en el departamento de San Martín que derivó en el secuestro de un arma de fuego, municiones y un equino sin identificación.

El procedimiento se llevó adelante en la zona de calle Progreso, al norte de la Difunta Correa, donde personal de la Policía Rural detectó movimientos sospechosos vinculados con rastros de animales.

Al intervenir en el lugar, los efectivos localizaron un arma de fuego tipo pistola calibre 22, que no contaba con numeración visible, junto con municiones, ocultas dentro de una riñonera.

Además, durante el operativo se constató la presencia de equinos, uno de los cuales carecía de identificación, por lo que se procedió a su secuestro.

La persona involucrada fue trasladada a sede fiscal, mientras que el arma y las municiones quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

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