Alerta por tráfico ilegal de animales en Mendoza: advierten que 9 de cada 10 mueren

El Gobierno provincial reforzó la concientización en el marco de Semana Santa. En la última década se rescataron más de 16.000 animales en operativos contra el comercio ilegal.

En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, el Gobierno de Mendoza volvió a poner el foco en un problema que sigue creciendo: el tráfico ilegal de fauna silvestre, una práctica prohibida por ley y que genera un fuerte impacto ambiental.

Según datos oficiales, en los últimos diez años se realizaron más de 5.000 intervenciones, que permitieron rescatar más de 16.000 animales, entre aves, mamíferos y reptiles. Sin embargo, muchos de ellos llegan en estado crítico y no logran sobrevivir.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque advirtieron que tener animales silvestres como mascotas es una de las principales causas de este delito. En ese sentido, el director del área, Ignacio Haudet, señaló que “9 de cada 10 animales mueren durante la captura o el transporte”, debido a las condiciones en las que son manipulados.

El tráfico ilegal no solo afecta a los animales, sino que también implica un riesgo sanitario. Especialistas explicaron que el contacto con especies fuera de su hábitat puede facilitar la transmisión de enfermedades zoonóticas, algo que muchas veces pasa desapercibido.

Además, remarcaron que la captura y comercialización rompe el equilibrio natural de los ecosistemas. “La fauna silvestre no es doméstica”, indicó el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, quien insistió en la importancia de respetar el entorno natural.

Cómo denunciar

Desde el Gobierno recordaron que existen canales habilitados para denunciar casos de tenencia o venta ilegal:

Teléfono de Fauna: 261 7503417

Correo: fauna-drnr@mendoza.gov.ar

Portal: ticketsform.mendoza.gov.ar

Emergencias: 911 (Policía Rural)

Durante fines de semana largos, cuando aumenta el movimiento en zonas naturales, también crece el riesgo de este tipo de prácticas, por lo que apelan a la responsabilidad ciudadana para prevenirlas.

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