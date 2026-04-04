San Martín: un incendio en una vivienda dejó a un niño con heridas de gravedad

Un menor de 11 años resultó con quemaduras de consideración tras un incendio ocurrido durante la madrugada de este sábado en una vivienda en el norte de San Martín.

El hecho se registró cerca de las 2.00 en una casa ubicada sobre calle Ortiz Basualdo, en la zona de Nueva California. Según la información oficial, el niño se encontraba durmiendo en una de las habitaciones cuando, aparentemente, un desperfecto eléctrico habría originado el fuego.

La madre del menor indicó que ambos estaban descansando en el domicilio de un familiar cuando se produjo el incendio. Las llamas afectaron principalmente la habitación donde dormía el niño.

Tras el episodio, y con la ayuda de una vecina, el menor fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona. Allí, el profesional de guardia constató que presentaba quemaduras en el 35% del cuerpo, con afectación en la zona de la espalda y las vías respiratorias, por lo que se dispuso su derivación al Hospital Notti.

En cuanto a los daños materiales, fuentes oficiales indicaron que el fuego se concentró en la habitación, provocando pérdidas en el techo, paredes y muebles, sin que se registraran otras personas heridas.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín. Intervino la comisaría 39°.

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