En el mismo lugar y en la misma madrugada: dos casos de alcoholemia en San Martín

Los procedimientos se llevaron adelante durante la madrugada del domingo en las inmediaciones del hospital Perrupato. En ambos casos se retuvieron los vehículos y se iniciaron actuaciones contravencionales.

Durante la madrugada de este domingo, dos conductores fueron detectados con alcoholemia positiva en controles realizados por la Policía de Seguridad Vial en el departamento de San Martín.

Los procedimientos se registraron en la intersección de calles Boulogne Sur Mer y Abdala, en jurisdicción de la Comisaría 12°, donde se desplegaron controles vehiculares.

El primer caso ocurrió cerca de las 2:30, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Onix conducido por un joven de 25 años. Tras el test correspondiente, se constató un resultado de 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a la retención del vehículo y a la elaboración del acta contravencional.

Más de una hora después, alrededor de las 3:35, en el mismo punto, se detectó otro caso. En esta oportunidad, el conductor de una Ford Ranger, de 33 años, arrojó un resultado de 2,44 gramos de alcohol en sangre, un nivel considerablemente más alto.

Al igual que en el primer procedimiento, se dispuso la retención del rodado y el inicio de las actuaciones correspondientes.

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