Apareció la joven de Santa Rosa que era intensamente buscada

Sofía Candela Lana, de 23 años, fue encontrada en buen estado de salud luego de varias horas de búsqueda. La joven había sido vista por última vez el sábado en Ciudad.

La joven de 23 años que era intensamente buscada en Mendoza fue finalmente hallada sana y salva, llevando tranquilidad a su familia y allegados.

Se trata de Sofía Candela Lana Bengut, quien había sido vista por última vez el sábado 4 de abril en la calle Arístides Villanueva, en Ciudad, tras salir de su domicilio en Santa Rosa.

Su desaparición había generado preocupación, ya que, según indicaron desde su entorno, no era habitual que se ausentara sin dar aviso ni mantener contacto.

Tras la difusión de sus datos y el operativo desplegado por las autoridades, en las últimas horas se confirmó que la joven se encuentra en buen estado de salud.

Desde su entorno expresaron alivio luego de la aparición, mientras que la investigación permitió dar con su paradero y poner fin a la búsqueda.

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