La Jornada Ganadera 2026 llega a La Paz con charlas, debate y remate en vivo

Con charlas técnicas, mesa de debate y un remate ganadero, la Jornada Ganadera 2026 se realizará el viernes 17 de abril en La Paz y convocará a distintos actores del sector.
La municipalidad invitó a productores, comerciantes, estudiantes y público en general a participar de una nueva edición de la Jornada Ganadera 2026, que se llevará a cabo el viernes 17 de abril desde las 9 horas en el Predio Ferial Ganadero de La Paz. La propuesta busca generar un espacio de capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento del sector ganadero local.
Durante la jornada se desarrollará el siguiente cronograma de actividades:
- 09:00 hs. Apertura, acreditación y stand educativos.
- 09:30 hs. Charla “Mestización de rodeos bovinos para mejorar índices productivos”, a cargo del Med. Vet. Nicolás Pérez.
- 10:15 hs. Charla “Manejo de rodeo de cría”, a cargo del Med. Vet. Eduardo Naldini.
- 11:00 hs. Mesa debate sobre sanidad del rodeo, con participación de productores y profesionales.
- 12:00 hs. “Jura paralela”, a cargo de alumnos de escuelas agrotécnicas.
- 13:00 hs. Elección y coronación de la Embajadora Departamental de la Ganadería.
- 15:00 hs. Remate ganadero, a cargo de la firma consignataria Ganadera del Sur S.R.L.