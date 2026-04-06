La Jornada Ganadera 2026 llega a La Paz con charlas, debate y remate en vivo

Con charlas técnicas, mesa de debate y un remate ganadero, la Jornada Ganadera 2026 se realizará el viernes 17 de abril en La Paz y convocará a distintos actores del sector.

La municipalidad invitó a productores, comerciantes, estudiantes y público en general a participar de una nueva edición de la Jornada Ganadera 2026, que se llevará a cabo el viernes 17 de abril desde las 9 horas en el Predio Ferial Ganadero de La Paz. La propuesta busca generar un espacio de capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento del sector ganadero local.

Durante la jornada se desarrollará el siguiente cronograma de actividades:

09:00 hs. Apertura, acreditación y stand educativos.

09:30 hs. Charla “Mestización de rodeos bovinos para mejorar índices productivos”, a cargo del Med. Vet. Nicolás Pérez.

10:15 hs. Charla “Manejo de rodeo de cría”, a cargo del Med. Vet. Eduardo Naldini.

11:00 hs. Mesa debate sobre sanidad del rodeo, con participación de productores y profesionales.

12:00 hs. “Jura paralela”, a cargo de alumnos de escuelas agrotécnicas.

13:00 hs. Elección y coronación de la Embajadora Departamental de la Ganadería.

15:00 hs. Remate ganadero, a cargo de la firma consignataria Ganadera del Sur S.R.L.

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