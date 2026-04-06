Rivadavia y San Martín: más de 30 aprehendidos en operativos policiales

Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en el marco de un plan de prevención del delito. Hubo controles de identidad, fiscalización de vehículos y retención de motos.

Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza desplegó operativos de alto impacto en los departamentos de Rivadavia y San Martín, con controles de identidad, verificación de antecedentes y patrullajes en distintos puntos estratégicos.

En Rivadavia, los controles realizados derivaron en 25 aprehensiones por averiguación de antecedentes. Además, se inspeccionaron vehículos y se dispuso la retención de 13 rodados en el marco de la Ley 9024, junto con la confección de 20 actas viales por distintas infracciones.

Por su parte, en San Martín, bajo la jurisdicción de la Comisaría 28, se concretaron 7 aprehensiones por averiguación de antecedentes y se procedió a la retención de tres motocicletas: una por infracción vial y dos vinculadas a un hecho de hurto agravado.

En este último departamento, el operativo contó con la participación de efectivos de la dependencia interviniente, la Unidad Especial de Patrullaje, Cuerpos Especiales, la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT) y la Policía Vial, en un despliegue que buscó reforzar la prevención en la zona.

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