San Martín: lo interceptaron y tenía un arma cargada entre sus prendas

El procedimiento se realizó este lunes por la mañana en el barrio El Nevado, tras un alerta de un vecino. El sospechoso llevaba un arma de fuego cargada entre sus prendas.

Un joven de 20 años fue detenido este lunes por la mañana en el departamento de San Martín, luego de ser sorprendido con un arma de fuego durante un operativo preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, en el barrio El Nevado, en la zona norte de Ruta 7.

Según la información policial, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de un individuo que se dirigía hacia un descampado en actitud sospechosa.

A partir de las características aportadas, el personal inició un rastrillaje por la zona y logró interceptar al sujeto.

Durante la requisa, los efectivos constataron que el joven ocultaba entre sus prendas un arma de fuego calibre 22 largo, la cual se encontraba cargada.

Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del individuo, el secuestro del arma y su traslado a la dependencia correspondiente.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

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