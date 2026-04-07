Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Martín tras enviar mensajes de alerta

Un hombre de 35 años es intensamente buscado en el departamento de San Martín, luego de que se perdiera contacto con él tras enviar mensajes de alerta a su entorno cercano.

Se trata de Jesús Sebastián Esquivel, quien fue visto por última vez el lunes por la tarde, cerca de las 17.30, cuando salió de su domicilio en bicicleta con destino a un taller mecánico. Desde ese momento, no volvió a ser visto.

Según indicaron allegados y fuentes vinculadas a la investigación, horas después de haberse retirado, el hombre envió mensajes a familiares en los que manifestaba haber recibido amenazas. La última comunicación registrada ocurrió alrededor de las 22 de ese mismo día. Desde entonces no se supo más nada de él.

El caso generó fuerte preocupación tanto en su familia como en la comunidad del Este provincial, donde se montó un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Esquivel es oriundo de Santa Rosa.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón cargo de color verde militar, un buzo azul con logo de Adidas y alpargatas azules. Se movilizaba en una bicicleta de carrera.

Por estas horas, personal policial y judicial trabaja en la reconstrucción de sus últimos movimientos. Entre las medidas dispuestas, se analiza material de cámaras de seguridad y registros telefónicos, además de rastrillajes en distintas zonas, incluyendo rutas y sectores rurales del departamento.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier dato que permita avanzar en la investigación. Quienes puedan brindar información deben comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Desde la familia, en tanto, insistieron en la necesidad de difundir el caso, señalando que cualquier información, incluso la más mínima, podría ser clave para encontrarlo

(Los Andes)

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