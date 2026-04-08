Entraron sin forzar nada y le robaron la moto en San Martín

El hecho ocurrió durante la noche de este martes en el barrio Municipal. Desconocidos ingresaron sin causar daños y se llevaron el rodado.

Un hombre de 28 años fue víctima del robo de su motocicleta en el departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 21:25 en una vivienda ubicada sobre calle Lonardi, en el barrio Municipal, cuando el propietario dejó su rodado en el interior del patio.

Según la información policial, en un momento posterior el hombre constató que personas desconocidas habían ingresado al domicilio sin provocar daños visibles y sustraído una moto Motomel 110 cc.

Interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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