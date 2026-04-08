Junín apuesta al turismo con la recuperación del Solar del Libertador

El proyecto será financiado por el Gobierno provincial y busca poner en valor un sitio clave del legado sanmartiniano. El intendente Mario Abed destacó el impacto que tendrá en el desarrollo turístico y económico del departamento.

El departamento de Junín dio un paso importante en materia de desarrollo turístico y recuperación patrimonial con la firma de un convenio para la puesta en valor del Solar Histórico Hacienda del Libertador, un sitio con fuerte vínculo con la historia de San Martín en la región.

El acuerdo fue rubricado entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín, en el marco del Plan de Infraestructura Pública Turística, con financiamiento proveniente de los Fondos del Resarcimiento.

La iniciativa contempla la restauración y refuncionalización del predio, con el objetivo de transformarlo en un espacio que combine historia, cultura y turismo, generando además movimiento económico en el departamento.

Desde el municipio destacaron que se trata de una obra que no solo rescata un lugar histórico, sino que también abre oportunidades para prestadores turísticos y comercios de la zona, algo que en el Este siempre se busca potenciar.

En ese sentido, el intendente Mario Abed puso el foco en el valor simbólico del lugar. “Esta obra permitirá que más personas puedan conocer una de las casonas más importantes de la zona Este, con una historia muy fuerte vinculada al General San Martín”, señaló.

El Solar Histórico forma parte de las tierras donde el Libertador proyectó su retiro, con la idea de convertirse en un “labrador de Cuyo”, y representa también una etapa clave en el desarrollo productivo de la región.

Por su parte, desde la Provincia remarcaron que el proyecto apunta a fortalecer la identidad local y dinamizar la economía, integrando el patrimonio histórico con una mirada más moderna del turismo.

Además, la obra buscará incorporar servicios e infraestructura para que el lugar pueda ser visitado y disfrutado tanto por vecinos como por turistas, sumándose a otros circuitos vinculados a la figura de San Martín.

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