La Comisaría 22 de La Paz lleva el nombre de un policía caído en servicio

El reconocimiento se realizó en un acto encabezado por autoridades provinciales y el intendente Fernando Ubieta. El homenaje recuerda al inspector Alfredo Orozco Moyano, fallecido en 2010 durante un operativo policial en Palmira.

En el departamento de La Paz se llevó adelante un emotivo acto en el que la Comisaría 22 pasó a llevar el nombre del Oficial Inspector Alfredo Darío Orozco Moyano, en homenaje a su vocación de servicio y entrega.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad Mercedes Rus y el intendente Fernando Ubieta, junto a autoridades policiales, familiares y vecinos que se acercaron a acompañar el reconocimiento.

Orozco Moyano, oriundo de La Paz, falleció en 2010 durante un operativo policial en Palmira, en un hecho que dejó una fuerte marca tanto en la institución como en la comunidad de la zona Este.

En ese contexto, el intendente Ubieta puso el acento en la identidad local del homenaje y en lo que representa para el departamento. “Es un reconocimiento muy lindo para un joven policía paceño. Todos conocemos su historia y lo que significó su pérdida en acto de servicio”, expresó.

El jefe comunal también remarcó que este tipo de hechos generan una “congoja enorme” dentro de las fuerzas policiales, especialmente cuando se trata de efectivos de la zona, donde el impacto se siente más de cerca.

Por su parte, desde el Gobierno provincial destacaron que la imposición del nombre no solo honra la memoria del efectivo, sino que también pone en valor el trabajo cotidiano de la Policía de Mendoza y el compromiso de quienes integran la fuerza.

Durante la ceremonia se resaltó la trayectoria de Orozco Moyano, quien se formó en el Instituto Universitario de Seguridad Pública en la delegación Zona Este y desarrolló su carrera con una marcada vocación de servicio.

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá