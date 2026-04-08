Las cámaras del CEO evitaron un robo en una fiambrería de San Martín

El hecho fue advertido durante la madrugada en la intersección de Tucumán y Mitre.

El monitoreo en tiempo real del Sistema de Videovigilancia permitió advertir que dos hombres intentaban forzar la reja de un comercio. La Policía de Mendoza llegó al lugar y evitó el delito.

Durante la madrugada, operadores del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este detectaron a dos hombres mientras intentaban ingresar a un local comercial ubicado en avenida Tucumán de San Martín.

El hecho fue advertido a las 3.01, cuando en la intersección de Tucumán y Mitre, en las imágenes se observaba a dos individuos que intentaban forzar el ingreso al local con una llave cruz.Ante la situación, los operadores dieron aviso inmediato al despachador policial, quien coordinó el desplazamiento de móviles hacia el lugar.

Al arribar, lograron interceptar a los sospechosos y evitar que el delito se concretara.Durante el procedimiento, los individuos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron elementos que habrían sido utilizados para intentar ingresar al comercio.

La propietaria del local constató daños en la reja a la altura de la cerradura, aunque el delito no llegó a consumarse gracias a la intervención policial.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, mientras que la herramienta utilizada fue secuestrada como elemento probatorio en la causa.

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