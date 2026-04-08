Palmira: más de 200 personas controladas y 25 aprehendidos en un fuerte operativo

El procedimiento se realizó en la zona sur del distrito con un amplio despliegue policial. También se controlaron cerca de 150 vehículos, se retuvieron motocicletas y se labraron actas por infracciones viales.

La Policía de Mendoza desplegó un operativo de alto impacto en la zona sur de Palmira, en el departamento de San Martín, con controles preventivos de personas y vehículos en distintos puntos del distrito.

Durante el procedimiento se identificó a 205 personas, mediante controles en la vía pública y verificaciones a través del sistema biométrico, lo que permitió reforzar la constatación de antecedentes en el lugar.

Además, se controlaron 147 vehículos, entre autos, motos y colectivos que circulaban por la zona.

Como resultado de las maniobras de control, 24 motocicletas fueron retenidas por distintas irregularidades y se labraron 30 actas por infracciones viales.

En el marco de los controles, 25 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes, mientras que una quedó detenida a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 28, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Martín, Cuerpos Especiales, UMAR, Policía Vial y los drones de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que aportó apoyo tecnológico para el monitoreo de la zona.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones preventivas que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Policía de Mendoza, con despliegues territoriales destinados a reforzar la presencia policial y realizar controles simultáneos de personas y vehículos en distintos sectores de la provincia.

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