Trágico choque en San Martín: un motociclista murió en el acto

El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en Carril Chimbas, frente a la báscula de Tres Porteñas. La víctima tenía 28 años y falleció en el lugar.

Un trágico accidente vial se registró este miércoles por la noche en el departamento de San Martín, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión.

El hecho ocurrió cerca de las 20:40 sobre el Carril Chimbas, a la altura del kilómetro 29, frente a la báscula de Tres Porteñas, en jurisdicción de la Comisaría 39°.

Según la información policial, el siniestro se produjo cuando un camión Scania, conducido por un hombre de 54 años oriundo de Jujuy, circulaba de sur a norte y, al intentar girar hacia el este, fue impactado en la parte trasera por una moto Mondial 150 cc, que se desplazaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, un joven de 28 años con domicilio en Tres Porteñas, quedó tendido sobre la calzada.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató que la víctima no presentaba signos vitales.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias del hecho.

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