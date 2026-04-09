La Paz abrió las inscripciones para los talleres culturales y de oficio 2026

El Municipio abrió las inscripciones para los talleres culturales y de oficio 2026, con propuestas para todas las edades en distintos puntos del departamento. La iniciativa busca acercar formación, arte y espacios de encuentro a vecinos de la ciudad y los distritos.
La municipalidad de La Paz informó a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres Culturales y de Oficio 2026, iniciativas pensadas para aprender, crear y compartir en comunidad, fortaleciendo el acceso a la cultura y la formación en distintos barrios y distritos.
Las actividades están destinadas a niños, jóvenes y adultos, y se desarrollarán en sedes como el Centro, CIC, SUM y distritos como Desaguadero y Villa Antigua, garantizando una propuesta inclusiva y federal dentro del departamento.
Talleres disponibles:
- Folclore Inicial (4 a 6 años) – Prof. Carla Álvarez – Centro
- Folclore Infantil (7 a 12 años) – Prof. Carla Álvarez – Centro
- Folclore Juvenil (13 a 17 años) – Prof. Sol Torrares y Bruno Guevara – Centro
- Folclore Mayor (18 a 34 años) – Prof. Victoria Rosales y Matías Chellak – Centro
- Folclore Adulto (35 a 55 años) – Prof. Diego Acevedo – Centro
- Folclore Desaguadero (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Aldana Vera – Desaguadero
- Folclore Villa Antigua (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Kevin Ordoñez – Villa Antigua
- Folclore para personas con discapacidad (sin límite de edad) – Prof. Matías Chellak – Centro
- Danzas Árabes (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Giuliana Bonacorso – Centro
- Breaking (infantil y juvenil) – Prof. Franco Jofre – CIC Boggero
- Breaking (infantil y juvenil) – Prof. Mariano Mercado – Centro
- Canto (todas las edades) – Prof. Franco Dalfovo – Centro
- Reciclado y Artes Aplicadas (juvenil y adultos) – Prof. Jaquelina Rosales – CIC Boggero / Las Colonias
- Tejido (adultos) – Prof. Olga Porras – CIC Villa Antigua
- Pintura (juvenil y adultos) – Prof. Telma Olguín – Desaguadero / Chacritas
- Bachata (juvenil y adultos) – Prof. Yesica Arancibia – Centro
- Repostería (juvenil y adultos) – Prof. Margarita Ahumada – CIC Boggero
- Guitarra para principiantes (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Nacho Mercado – Cultura
- Tejido y Crochet (adultos) – Prof. Viviana Giménez – SUM Reactivación
- Teatro (adultos) – Prof. Cecilia Herrera – Centro
- Corte y Confección (jóvenes y adultos) – Prof. Silvia Funes – CIC Las Colonias
Los talleres no solo impulsan el desarrollo de habilidades, sino que también generan espacios de encuentro, expresión y crecimiento personal para toda la comunidad.