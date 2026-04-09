La Paz abrió las inscripciones para los talleres culturales y de oficio 2026

El Municipio abrió las inscripciones para los talleres culturales y de oficio 2026, con propuestas para todas las edades en distintos puntos del departamento. La iniciativa busca acercar formación, arte y espacios de encuentro a vecinos de la ciudad y los distritos.

La municipalidad de La Paz informó a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres Culturales y de Oficio 2026, iniciativas pensadas para aprender, crear y compartir en comunidad, fortaleciendo el acceso a la cultura y la formación en distintos barrios y distritos.

Las actividades están destinadas a niños, jóvenes y adultos, y se desarrollarán en sedes como el Centro, CIC, SUM y distritos como Desaguadero y Villa Antigua, garantizando una propuesta inclusiva y federal dentro del departamento.

Talleres disponibles:

Folclore Inicial (4 a 6 años) – Prof. Carla Álvarez – Centro

Folclore Infantil (7 a 12 años) – Prof. Carla Álvarez – Centro

Folclore Juvenil (13 a 17 años) – Prof. Sol Torrares y Bruno Guevara – Centro

Folclore Mayor (18 a 34 años) – Prof. Victoria Rosales y Matías Chellak – Centro

Folclore Adulto (35 a 55 años) – Prof. Diego Acevedo – Centro

Folclore Desaguadero (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Aldana Vera – Desaguadero

Folclore Villa Antigua (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Kevin Ordoñez – Villa Antigua

Folclore para personas con discapacidad (sin límite de edad) – Prof. Matías Chellak – Centro

Danzas Árabes (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Giuliana Bonacorso – Centro

Breaking (infantil y juvenil) – Prof. Franco Jofre – CIC Boggero

Breaking (infantil y juvenil) – Prof. Mariano Mercado – Centro

Canto (todas las edades) – Prof. Franco Dalfovo – Centro

Reciclado y Artes Aplicadas (juvenil y adultos) – Prof. Jaquelina Rosales – CIC Boggero / Las Colonias

Tejido (adultos) – Prof. Olga Porras – CIC Villa Antigua

Pintura (juvenil y adultos) – Prof. Telma Olguín – Desaguadero / Chacritas

Bachata (juvenil y adultos) – Prof. Yesica Arancibia – Centro

Repostería (juvenil y adultos) – Prof. Margarita Ahumada – CIC Boggero

Guitarra para principiantes (infantil, juvenil y adultos) – Prof. Nacho Mercado – Cultura

Tejido y Crochet (adultos) – Prof. Viviana Giménez – SUM Reactivación

Teatro (adultos) – Prof. Cecilia Herrera – Centro

Corte y Confección (jóvenes y adultos) – Prof. Silvia Funes – CIC Las Colonias

Los talleres no solo impulsan el desarrollo de habilidades, sino que también generan espacios de encuentro, expresión y crecimiento personal para toda la comunidad.

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

