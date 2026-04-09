Pintaron una estrella amarilla en memoria de Brenda Gallardo en Buen Orden

Familiares, amigos y vecinos participaron de la señalización en el lugar donde la joven perdió la vida en un accidente ocurrido en septiembre pasado.

Este miércoles se realizó en Buen Orden, San Martín, la pintada de una estrella amarilla en memoria de Brenda Gallardo, la joven que falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 6 de septiembre.

La actividad fue impulsada por la agrupación Estrellas Amarillas Zona Este 503 Mendoza y contó con la participación de familiares, amigos y allegados de la víctima, quienes se acercaron al lugar para recordarla con cariño y acompañar el homenaje.

La intervención se llevó a cabo en el carril Norte, a metros de calle Henríquez, sitio donde ocurrió el siniestro vial. Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de una campaña nacional de concientización vial, que busca visibilizar las consecuencias de los accidentes de tránsito y promover una mayor responsabilidad al volante.

Durante la jornada, los participantes agradecieron la colaboración de quienes ayudaron a concretar la pintada, en un momento cargado de emoción. No fue una actividad más, sino un espacio de memoria que volvió a movilizar a la comunidad.

Cabe recordar que Brenda Gallardo, alumna del último año de la escuela Blanca Nélida Gutiérrez de Buen Orden, falleció tras el impacto entre la moto en la que viajaba y un camión. El hecho generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito educativo como entre los vecinos de la zona.

Las estrellas amarillas, pintadas en distintos puntos del país, buscan recordar a las víctimas de siniestros viales y, al mismo tiempo, dejar un mensaje claro: en la calle, la responsabilidad es de todos.

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