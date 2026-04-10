Obras en Las Bóvedas: qué mejoras tendrá el predio

El municipio avanza con la ampliación del SUM y la construcción de nuevos baños públicos en el Museo Las Bóvedas, con el objetivo de mejorar el uso del espacio ante la creciente concurrencia de vecinos.

La municipalidad de San Martín informó que avanza la ampliación del Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio del Museo Las Bóvedas, uno de los espacios más concurridos del departamento, especialmente durante los fines de semana.

Los trabajos se desarrollan en el edificio de la ex biblioteca Ricardo Rojas y contemplan la incorporación de un nuevo sector cubierto, pensado para actividades culturales, sociales y recreativas. Según se informó, el diseño permitirá integrar el interior con el parque, ya que el salón podrá abrirse hacia el exterior para distintos eventos.

Además, la obra incluye la construcción de nuevos baños públicos, una demanda frecuente de quienes utilizan el lugar de forma habitual. También se prevén sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

En paralelo, se suman sectores semicubiertos y espacios de apoyo destinados a tareas de mantenimiento, con el objetivo de mejorar la organización general del predio.

Desde el Municipio indicaron que estas intervenciones buscan acompañar el crecimiento en el uso del espacio y brindar mejores condiciones para las actividades que allí se desarrollan.

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