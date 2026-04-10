San Martín: frenó al ver a una persona tirada y le robaron el auto

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en Montecaseros. Delincuentes simularon una situación para que la víctima detuviera la marcha y luego lo amenazaron con un arma de fuego.

Un hombre de 40 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este viernes en el distrito de Montecaseros, en el departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 3:25 sobre carril Zapata, cuando la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Vento y observó a una persona tendida junto a una camioneta.

Según la información policial, en ese contexto otro individuo le realizó señas para que detuviera la marcha. Al frenar, el conductor fue sorprendido por el sujeto, quien lo amenazó con un arma de fuego tipo pistola y le exigió la entrega del vehículo.

Tras concretar el robo, el delincuente se dio a la fuga con el auto en dirección al carril Montecaseros. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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