Veinte familias recibieron su casa propia en Rivadavia

Las casas fueron adjudicadas en el barrio Loteo Estrada. El acto contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y familias que recibieron las llaves de su nuevo hogar.

El gobierno provincial concretó este viernes la entrega de 20 viviendas en el barrio Loteo Estrada, en Rivadavia, en el marco del programa IPV Mi Casa. La inversión total superó los $1.500 millones y permitió que nuevas familias accedan a la casa propia, en un contexto donde llegar al techo propio no es nada fácil.

El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el titular del IPV, Gustavo Cantero. Allí, los adjudicatarios recibieron las llaves y la documentación de sus viviendas, en una jornada cargada de emoción y alivio para muchas familias que venían remándola hace tiempo.

Las viviendas entregadas cuentan con tres dormitorios, cocina, estar-comedor y todos los servicios, aunque en algunos casos con gas envasado. Tienen una superficie cubierta promedio de 87 metros cuadrados y forman parte de un esquema constructivo industrializado. Además, el barrio incluye obras de infraestructura como cordón, cuneta, arbolado y asfalto.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que, si bien el sistema es subsidiado, requiere un esfuerzo importante por parte de los beneficiarios. En este caso, el anticipo promedio rondó los $8,8 millones, mientras que el valor estimado de cada vivienda asciende a unos $82 millones. Las cuotas mensuales, en tanto, se ubican alrededor de los $343.000.

Durante su discurso, Cornejo sostuvo: “Sabemos que hoy es muy difícil acceder a la vivienda propia. Por eso el Gobierno no va a frenar la construcción de viviendas. Pero aspiramos a que el país vuelva a ser normal, donde la mayoría de los trabajadores pueda acceder a su casa mediante un crédito hipotecario y el Estado acompañe subsidiando tasas o garantizando esos créditos”

Por su parte, el titular del IPV manifestó: “Hoy estamos muy contentos porque entregamos 20 casas en una zona rural de Rivadavia, lo que demuestra que la política habitacional del Gobierno llega a todos los sectores. Con esta entrega también alcanzamos las mil viviendas del programa IPV Mi Casa, lo que refleja que seguimos avanzando con nuevas soluciones habitacionales”.

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