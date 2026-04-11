Rivadavia: amenazaron a un menor con un arma blanca y le robaron el celular

El hecho ocurrió el viernes por la noche en calle Lamadrid. El joven fue abordado por un sujeto que lo amenazó con un arma blanca.

Un menor de 15 años fue víctima de un asalto el viernes por la noche en el departamento de Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 23:00 sobre calle Lamadrid, antes de llegar a Isaac Estrella, cuando el joven circulaba a pie por la zona.

Según la información policial, en ese momento fue abordado por un sujeto, quien lo amenazó con un arma blanca y le sustrajo un teléfono celular marca Motorola, de color azul.

Tras cometer el robo, el autor se dio a la fuga, mientras que el menor no resultó con lesiones de gravedad.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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