De bolsas a cartucheras: una iniciativa sustentable en un jardín de Alto Verde

Alumnas de un taller de costura confeccionaron cartucheras y bolsos a partir de materiales reciclados, en una iniciativa que combina formación y cuidado del ambiente.

En el Jardín Maternal Ángel de la Guarda, de Alto Verde, se realizó la entrega de cartucheras y bolsas confeccionadas por alumnas del Taller de Costura de la municipalidad de Junín.

Los productos fueron elaborados a partir del reciclado y reutilización de bolsas plásticas de distintos materiales, que fueron transformadas en cartucheras, necesers y bolsos, dándoles una nueva vida útil. La iniciativa busca no solo fortalecer el aprendizaje de quienes participan del taller, sino también promover prácticas sustentables.

Del acto participaron el secretario de Gobierno, Ariel Ortiz; los concejales Romina Maravilla y Santiago Roldán; el director de Promoción Económica, Gustavo Gil; la jefa de Educación, Natalia Rabite; representantes de la Oficina de Empleo, la docente a cargo del taller, Susana Battiato, y la directora de la institución, Aimé Itzcovici.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de propuestas apuntan a generar oportunidades de formación y fomentar el empleo, al tiempo que impulsan acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la inclusión social.

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