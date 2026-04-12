El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 13 al 18 de abril

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma

Lunes 13

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 8.30.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. 9.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. RP 50 km 1012. 9.30.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.

Martes 14

Junín

Phillips. Delegación Municipal. 10.

Phillips. Barrio Otojanes. SUM. 11.



La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. 12.

Miércoles 15

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. 11.

Jueves 16

Junín

Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Vivero. 10.

Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Martillo. 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. 11.

Viernes 17

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza Los Burros. 9.4

San Martín

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso al barrio. 9.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio verde. 10.

Alto Salvador. Barrio López. Plaza. 11.30.

Alto Salvador. Barrio Las Barreras. Calle Oratorio (frente a transformador). 13.

Sábado 18

Rivadavia

Ciudad. Barrio Villa Elvira. 9.

Ciudad. Barrio SOEM. 9.30.

Ciudad. Barrio Inmaculada. 10.



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