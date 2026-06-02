San Martín: la Escuela Martín Fierro ya cuenta con un nuevo playón deportivo

La Municipalidad de San Martín y la Dirección General de Escuelas inauguraron el nuevo playón deportivo de la Escuela Martín Fierro, una obra que incluyó infraestructura deportiva, iluminación, juegos infantiles y mejoras de seguridad.

La municipalidad de San Martín dejó inaugurado esta mañana, el playón deportivo de la escuela Martín Fierro, un viejo anhelo de la comunidad educativa del establecimiento, que finalmente se concreta, gracias al trabajo colaborativo de la Comuna y la DGE.

“Para nuestro Municipio es un verdadero gusto hacer obras de manera integradora, en colaboración con otras entidades como lo es, en este caso, la DGE. Y qué mejor cuando la obra está destinada a los alumnos, a los chicos, con un objetivo claro, que desarrollen actividades físicas”, comentó el intendente: “Cuerpo sano en una mente sana, cerró el intendente, que pidió continuar trabajando “de manera coordinada”.

“Es un día de mucha alegría para la escuela. Este sueño comenzó hace mucho tiempo y hoy lo vemos inaugurado. En nombre de toda la comunidad de la escuela quiero expresar el agradecimiento a quienes escucharon e hicieron posible esta obra”, comentó Celina Franco, directora del establecimiento.

La obra no solo demandó el reemplazo del viejo playón por uno totalmente nuevo y pintado, sino que también se colocaron los arcos con red, aros de básquet, red de vóley, bancos y luminarias; pero además se repusieron los juegos para niños y se completaron 30 metros lineales de muro medianero, lo que mejora las condiciones de seguridad del establecimiento.

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