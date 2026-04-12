San Martín: policías asistieron el nacimiento de un bebé en una casa

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Montecaseros. Efectivos acudieron tras un llamado al 911 y asistieron el parto en la vivienda.

Un emotivo episodio se vivió durante la madrugada de este domingo en el distrito de Montecaseros, en el departamento de San Martín, donde efectivos policiales asistieron a una joven en pleno trabajo de parto.

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 en una vivienda ubicada en calle 11 y Anzorena, luego de que el padre de la joven, de 21 años, se comunicara al 911 para alertar que su hija presentaba contracciones.

De manera inmediata, personal de la Comisaría 55° se desplazó hasta el lugar y constató la situación. A los pocos minutos, los uniformados debieron intervenir directamente y asistieron el nacimiento del bebé dentro del domicilio.

Tras el parto, arribó una ambulancia que trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Perrupato, donde ambos quedaron bajo atención médica.

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