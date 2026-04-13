Controles viales del fin de semana: más de 1.100 infracciones y 161 retenciones en Mendoza

El procedimiento se extendió desde la noche del viernes hasta el domingo e incluyó puestos fijos y móviles en distintos puntos estratégicos del territorio provincial

La Policía de Mendoza desplegó durante el fin de semana un operativo de controles vehiculares en accesos y rutas provinciales que culminó con la labranza de 1.114 actas de infracción y la retención de 161 motocicletas, vehículos y licencias de conducir. Las acciones se enmarcaron en los controles preventivos dispuestos por el Ministerio de Seguridad y Justicia con el objetivo de prevenir siniestros viales.

El procedimiento se extendió desde la noche del viernes hasta el domingo e incluyó puestos fijos y móviles en distintos puntos estratégicos del territorio provincial. En total, se inspeccionaron cerca de 1.935 vehículos y 510 motocicletas, lo que permitió detectar diversas irregularidades.

Como resultado, se retuvieron 51 vehículos y 45 licencias de conducir por infracciones a la normativa vigente.

En paralelo, los controles de alcoholemia constituyeron uno de los ejes principales del operativo. Se realizaron 993 pruebas, de las cuales 51 dieron resultado positivo, mientras que el 94 % de los conductores testeados no registró alcohol en sangre.

En cuanto a los casos detectados, 27 conductores presentaron niveles inferiores a un gramo por litro, mientras que el resto superó el límite legal establecido, configurando infracciones graves según la normativa vigente.

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