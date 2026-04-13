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Cronograma de castraciones y vacunaciones en Andrade

por tiempoadmin

La Municipalidad de Rivadavia informó el calendario de castraciones de mascotas que se llevará adelante del martes 14 al jueves 16 de abril, en el SUM de Andrade. La atención comenzará a las 8 h, con turnos por orden de llegada —entre 12 y 15 por día—, y la vacunación antirrábica se aplicará desde las 9.30 h.

El operativo se realizará con días diferenciados según especie y sexo.
El martes y jueves se castrarán felinos machos y hembras, además de caninos machos.
El miércoles, en tanto, estará destinado exclusivamente a caninos hembras.

Desde el área de Zoonosis recordaron los requisitos prequirúrgicos obligatorios para acceder al servicio:
– Ayuno sólido y líquido de 12 horas.
– Animales mayores de 6 meses y en buen estado general.
– Caninos con correa y collar; felinos dentro de transportadora, mochila o jaula.
– No se aceptan perras en celo, preñadas o paridas con menos de 60 días.
– Las mascotas no deben presentar pulgas ni garrapatas.

La atención será por orden de llegada y no se otorgarán turnos previos.

Desde la comuna subrayaron que la vacunación antirrábica gratis será a partir de las 9:30 h en el quirófano móvil, o los lunes y viernes en el área de Zoonosis de 8 a 12:30 h.

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