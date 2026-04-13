San Martín: lo frenaron en un control y tenía una moto robada

El procedimiento se realizó durante un control vehicular en el carril Montecaseros. El rodado tenía pedido de secuestro vigente desde 2023.

Un hombre de 42 años fue detenido el domingo por la tarde en el departamento de San Martín, tras ser sorprendido circulando en una moto con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 sobre el carril Montecaseros, cuando personal policial de la Comisaría 12° realizaba un control vehicular en la zona.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de una moto Honda Wave y, al verificar los datos en el sistema, constataron que el rodado presentaba un pedido de secuestro vigente desde agosto de 2023, solicitado por la Oficina Fiscal N° 6 de Las Heras–Lavalle.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y a la detención del conductor, quien fue trasladado a sede policial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá