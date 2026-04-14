“Es una banda, viejo”: detuvieron a un conductor con más de 2 gramos de alcohol en sangre en San Martín

Un conductor fue detenido en el departamento de San Martín luego de ser detectado manejando en estado de ebriedad, con un nivel de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido por la normativa vigente. El hecho tomó repercusión pública tras la difusión de un video que se viralizó en redes sociales.
El procedimiento se realizó en el marco de un control vial encabezado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), donde los efectivos advirtieron que el hombre circulaba en condiciones irregulares y procedieron a practicarle el test de alcoholemia. El resultado confirmó el alto nivel de alcohol en sangre, por lo que se dispuso su aprehensión en el lugar.
En las imágenes que se difundieron se observa también a un acompañante, quien es el que pronuncia la frase “es una banda, viejo” al referirse al resultado del test. La expresión se replicó rápidamente en redes sociales.
Según lo informado, al conductor se le iniciaron las actuaciones correspondientes por infringir la Ley de Tránsito, se le retuvo la licencia de conducir, se le secuestró el vehículo y fue multado.
El episodio volvió a poner el foco en los controles de alcoholemia que se realizan en la provincia y en los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente con niveles que superan ampliamente los límites legales. En ese contexto, desde los organismos intervinientes insistieron en la importancia de respetar las normas viales y evitar manejar tras haber consumido bebidas alcohólicas.