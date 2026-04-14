Junín: el quirófano móvil estará este miércoles en Los Barriales

El operativo se realizará este miércoles en Barrio Jardín Ferroviario, en Los Barriales, con atención por orden de llegada desde las 8. Forma parte del recorrido del quirófano móvil por distintos distritos durante abril.

La Municipalidad de Junín continuará durante abril con el recorrido del quirófano móvil, una propuesta que acerca servicios veterinarios gratuitos a distintos distritos del departamento.

Según se informó, la atención se realizará por orden de llegada desde las 8 de la mañana, en diferentes puntos, permitiendo que vecinos puedan acceder a castraciones y controles básicos sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

El cronograma incluye paradas en Barrio Jardín Ferroviario (Los Barriales) el miércoles 15, en la Delegación Ingeniero Giagnoni el jueves 16, en la Escuela Catamarca (Mundo Nuevo) el jueves 23 y en Los Otoyanes (Philipps) el jueves 30.

Además, se recordó que el quirófano fijo funciona en la Dirección de Veterinaria, ubicada en calle Salvador González 525, donde los turnos se entregan los lunes a las 7:30. En estos casos, la cirugía no se realiza el mismo día de la asignación.

Desde el área indicaron que el servicio está destinado exclusivamente a residentes de Junín, quienes deberán presentar DNI. También se detallaron una serie de requisitos para las mascotas, como ser mayores de 6 meses, cumplir con ayuno previo y encontrarse en buen estado general de salud.

En el caso de las hembras, no deben estar en celo ni preñadas, y se recomienda que hayan pasado al menos 60 días desde el último parto. Además, se solicita llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos en canil o caja de transporte.

La propuesta también incluye vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos mayores de 3 meses, ampliando así la cobertura sanitaria para las mascotas del departamento.

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