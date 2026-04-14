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Palmira: dejó la furgoneta estacionada y se la robaron

por tiempoadmin

El hecho ocurrió anoche en la vía pública. El propietario dejó el vehículo y, al regresar, constató que ya no se encontraba en el lugar.

Un hombre de 35 años fue víctima del robo de su vehículo este lunes por la noche en el distrito de Palmira, en el departamento de San Martín.

El hecho se registró cerca de las 22:30 en la intersección de calles Javier Molina y Obrero Ferroviario, donde el propietario había dejado estacionada su furgoneta Renault Express, de color blanco.

Según la información policial, al regresar al lugar, el hombre constató que el rodado había sido sustraído por personas desconocidas, sin que se conozcan hasta el momento mayores detalles sobre la mecánica del hecho.

El hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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