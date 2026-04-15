La Justicia de Mendoza pidió a TikTok bloquear perfiles falsos que usaban la imagen de un mendocino

La Justicia de Mendoza dictó una medida cautelar para que la plataforma TikTok bloquee perfiles falsos que utilizaban la identidad de un trader mendocino con el objetivo de cometer estafas a través de redes sociales.

El caso tiene como denunciante a Juan Andrés Ruiz, un influencer financiero cuya imagen y nombre fueron replicados en múltiples cuentas falsas. Según la investigación, estos perfiles ofrecían supuestas oportunidades de inversión con rendimientos elevados para captar dinero de usuarios, muchos de los cuales resultaron perjudicados económicamente.

La maniobra, que comenzó a ser investigada en octubre de 2025, incluía no solo la utilización de TikTok sino también la derivación de potenciales víctimas hacia otros canales como Telegram, donde se concretaban las operaciones fraudulentas.

Ante la falta de respuesta de la plataforma a los reportes realizados por la defensa del denunciante, la Fiscalía intervino y solicitó medidas urgentes. En ese marco, la jueza interviniente hizo lugar a una cautelar que ordena el bloqueo de las cuentas falsas y requiere a la empresa información clave para identificar a los responsables.

Entre los datos solicitados figuran correos electrónicos, números telefónicos, direcciones IP, dispositivos utilizados y registros de actividad de las cuentas denunciadas. También se pidió acceso a contenidos, interacciones y mensajes, con el fin de reunir pruebas que permitan avanzar en la causa.

El caso expone un esquema de fraude digital basado en la suplantación de identidad, una modalidad que aprovecha la credibilidad de figuras con presencia en redes sociales para engañar a terceros. Además del perjuicio económico a las víctimas, la situación generó un impacto personal y reputacional en el denunciante, quien incluso recibió acusaciones y amenazas vinculadas a las estafas.

En paralelo, desde la Justicia mendocina se solicitó formalmente a TikTok el cierre de los perfiles involucrados, en un intento por frenar la continuidad de la maniobra y evitar nuevas víctimas.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los autores del fraude y determinar el alcance total de las estafas, en un contexto donde el uso de redes sociales como canal para delitos económicos muestra un crecimiento sostenido.

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