Rivadavia puso en marcha la planta de reciclaje en la ex Bodega El Trébol

La comuna dejó en funcionamiento una planta de reciclaje en Los Campamentos, en el predio de la ex Bodega El Trébol. La iniciativa apunta al tratamiento de residuos, la generación de empleo y el fortalecimiento de servicios en la zona.

La Municipalidad de Rivadavia dejó inaugurada la nueva planta de reciclaje y separación de residuos en la Ex Bodega El Trebol, ubicada en el distrito de Los Campamentos, en un acto encabezado por el intendente, Ricardo Mansur, acompañado por autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos del departamento.

El predio fué adquirido por el Municipio en el año 2022, tras cuatro años, se reacondicionado y trabajó para hoy lograr poner en funcionamiento con un uso concreto y beneficioso para el bienestar de la comunidad. En este marco, comienza a operar como un espacio destinado al tratamiento y separación de residuos, incorporando infraestructura específica como cinta transportadora y maquinaria de acopio y generando empleo para más de 20 trabajadores locales.

El proyecto no solo apunta al cuidado del ambiente en el departamento, sino a su vez fortalecer la presencia territorial del Estado, ya que en el lugar funciona además una delegación de bomberos y una base de preventores, contribuyendo a la seguridad y al acompañamiento de la comunidad en la zona.

Esta iniciativa se desarrolla en articulación con COINES (Consorcio Intermunicipal de Residuos Sólidos y Urbanos), en el marco del programa “Separacción”, consolidando una política pública que promueve el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de toda la comunidad rivadaviense.

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