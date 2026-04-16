La Paz elegirá a su Embajadora de la Ganadería en la Jornada Ganadera 2026

La elección se realizará este viernes en el Predio Ferial Ganadero Municipal, en el marco de una jornada que incluirá capacitaciones, remate de bovinos y actividades para el sector.

Este viernes 17 de abril se llevará a cabo una nueva edición de la Jornada Ganadera 2026 en el Predio Ferial Ganadero Municipal de La Paz, un encuentro que reunirá a productores y referentes del sector de toda la región.

La actividad comenzará a las 9 y contará con stands educativos, capacitaciones técnicas, jura paralela y remate de bovinos, en una propuesta que combina formación y movimiento económico para el sector.

En el marco de la jornada también se realizará la elección de la Embajadora Departamental de la Ganadería 2026. Las candidatas son Milagros Samira Quiroga, representante de “La Gloriosa”, y Romina Elisabeth Serna Corales, de la Agrupación Gaucha “Los Arrieros”.

Quien resulte electa representará al departamento en la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se desarrollará del 6 al 9 de mayo en General Alvear.

Las candidatas:

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