Alerta en escuelas: investigan amenazas y hay alumnos identificados

Se registraron múltiples advertencias de supuestos tiroteos en distintos establecimientos. Investigan un posible efecto viral y piden llevar tranquilidad a las familias.

En los últimos días se registraron múltiples amenazas de supuestos tiroteos en escuelas de Mendoza, una situación que generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a reforzar medidas de prevención en distintos puntos de la provincia.

Las advertencias, detectadas en varios establecimientos, aparecieron principalmente a través de mensajes y escritos dentro de las propias escuelas. Si bien no se concretó ningún hecho violento, el tema no pasó desapercibido y encendió alertas.

En este contexto, las autoridades confirmaron que hay alumnos identificados como presuntos responsables de algunos de estos episodios, y en ciertos casos se avanzó con medidas judiciales. Se trata, en su mayoría, de menores de edad.

Desde el Gobierno provincial vinculan lo ocurrido a un posible efecto contagio o desafío viral, algo que ya se ha visto en otras partes del país. En ese sentido, el director general de Escuelas, José Thomas, había advertido días atrás sobre este tipo de situaciones y la necesidad de abordarlas con responsabilidad.

En la mañana de este viernes, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, sostuvo: “No hay que sobredimensionar la situación, pero tampoco minimizarla”, y remarcó la importancia de trabajar en conjunto con las familias y las instituciones.

Mientras tanto, en varios establecimientos se dispuso presencia policial preventiva y se activaron protocolos de actuación. También se reforzaron los canales de comunicación con padres y docentes, buscando llevar tranquilidad en medio de la incertidumbre.

Como dicen muchos padres por estos días, la preocupación está, pero también hay que llevar calma. Desde las autoridades insisten en no difundir información no verificada y en acompañar a los jóvenes, entendiendo que se trata de un fenómeno complejo que mezcla redes sociales, escuela y contexto social.

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