La Paz eligió a su Embajadora de la Ganadería en la Jornada 2026

El evento reunió a estudiantes, productores y técnicos en el Predio Ferial, donde hubo capacitaciones, competencia de bovinos y remate.

En el Predio Ferial Ganadero Municipal de La Paz se desarrolló la Jornada Ganadera 2026, una propuesta que combinó capacitación técnica, participación estudiantil y actividades propias del sector.

Durante la jornada se realizaron charlas como “Mestización de rodeos bovinos para mejorar índices productivos”, a cargo del médico veterinario Nicolás Pérez, y “Manejo de rodeo de cría”, dictada por Eduardo Naldini, en las que se abordaron aspectos clave para la producción ganadera.

Uno de los momentos destacados fue la Jura Paralela de Bovinos, donde estudiantes de escuelas técnicas evaluaron corrales con ejemplares de distintas razas. Participaron instituciones de Santa Rosa y la Escuela Galileo Vitali se quedó con el primer puesto, seguida por otro grupo de la misma escuela y por la Escuela Aida Font.

En el marco del evento también se realizó la elección de la Embajadora de la Ganadería 2026, título que quedó en manos de Milagros Quiroga, quien representará a La Paz en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear.

El cierre incluyó un remate de cría e invernada, con la participación de la firma Ganadera del Sur. Desde el Municipio destacaron la convocatoria y remarcaron la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros para fortalecer la actividad en la zona.

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