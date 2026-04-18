Operativo en San Martín: controles masivos y motos fuera de circulación

El procedimiento incluyó controles de personas y vehículos en distintos puntos del departamento. Como resultado, se retuvieron motos y se identificó a numerosos conductores en el marco de tareas preventivas.

La policía de Mendoza llevó adelante un nuevo operativo de alto impacto en San Martín, con un despliegue que incluyó controles simultáneos sobre personas y vehículos en distintos sectores del departamento.

Durante la maniobra, se identificó a 75 personas. En este contexto, 8 personas fueron trasladadas a sede policial para averiguación de antecedentes y una quedó a disposición de la Justicia, en el marco de las medidas preventivas que se aplican en este tipo de procedimientos.

En cuanto a los controles viales, se fiscalizaron 73 vehículos, entre autos, motocicletas y colectivos. Como resultado, se retuvieron 17 motos y se labraron 17 actas por distintas infracciones detectadas durante el operativo.

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