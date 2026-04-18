Se viene la Maratón Entre Viñas: deporte y paisajes en Algarrobo Grande

La 8ª edición se realizará el 31 de mayo con distancias de 5 y 10 kilómetros. La largada será desde Algarrobo Grande.

El domingo 31 de mayo se llevará adelante la 8ª edición de la Maratón Entre Viñas en Algarrobo Grande, Junín, una propuesta que combina deporte y naturaleza en un entorno característico del Este mendocino.

La competencia comenzará a las 10 y tendrá como punto de largada la Escuela N° 1-206 Dr. Pedro Serpes y la Escuela N° 4-249 Jorge M. Bergoglio. Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 5 y 10 kilómetros, con circuitos pensados tanto para corredores principiantes como para quienes buscan un mayor desafío.

El recorrido se desarrollará por caminos rurales rodeados de viñedos, en un paisaje típico de la zona, lo que le da un atractivo especial a la prueba. Como dicen muchos corredores, no es una carrera más, sino una experiencia distinta, bien nuestra.

Habrá premiación para la clasificación general en los 5K y por categorías en los 10K. Las inscripciones ya están abiertas, con un costo inicial desde los $15.000.

El evento es organizado por la Unión Vecinal Raíces Algarrobinas junto al Jardín Maternal Pico Picotero, y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Junín. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2634620201. Las inscripciones están abiertas en la página Sport Timer.

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