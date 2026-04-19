El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 20 al 25 de abril

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma

Lunes 20

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.

Martes 21

Junín

Rodríguez Peña. SUM A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.



La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 22

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.

San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 9.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B Casa 2. A las 11.

Jueves 23

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10

Viernes 24

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

San Martín

El Ramblón. Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.



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