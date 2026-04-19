El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 20 al 25 de abril

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma
Lunes 20
Rivadavia
- Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
- Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
- Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
- Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.
Santa Rosa
- Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.
- Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.
- Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.
- Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.
Martes 21
Junín
- Rodríguez Peña. SUM A las 10.
- Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.
La Paz
- Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.
- Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.
- Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.
Miércoles 22
Junín
- Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.
San Martín
- Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 9.
- El Ñango. Barrio Patria. Manzana B Casa 2. A las 11.
Jueves 23
Junín
- Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10
Viernes 24
Rivadavia
- Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
San Martín
- El Ramblón. Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.
- El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.
- El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.