Motociclista gravemente herido tras un choque en San Martín

Un motociclista de 39 años resultó gravemente herido tras chocar con un utilitario en la intersección de Espejo y Sargento Cabral, en Palmira, y fue derivado al Hospital Central.

Un motociclista de 39 años sufrió heridas de gravedad tras colisionar contra un vehículo utilitario en la intersección de las calles Espejo y Sargento Cabral, en San Martín. El siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde y motivó el desplazamiento de personal policial y sanitario hacia el distrito de Palmira.

Según la reconstrucción de los hechos, una camioneta Fiat Fiorino, conducida por un hombre de 53 años, circulaba por Sargento Cabral en dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con calle Espejo, una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos impactó contra la puerta del conductor del utilitario. El rodado menor se desplazaba de este a oeste al momento del choque.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al motociclista en el lugar. Debido a la magnitud del impacto, fue trasladado al Hospital Perrupato, donde recibió un diagnóstico inicial de traumatismo encefalocraneano grave.

Ante la complejidad del cuadro, el hombre fue derivado al Hospital Central, donde permanece internado en estado delicado.

Efectivos policiales trabajaron en la zona tras un llamado a la línea de emergencias 911. La Oficina Fiscal de San Martín tomó intervención en la causa para determinar responsabilidades, mientras que el conductor del utilitario quedó imputado. Peritos de Criminalística realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

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