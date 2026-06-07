Delincuentes ingresaron a una casa y se llevaron una moto en San Martín

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo en calle Pedro Vargas. Los delincuentes ingresaron al patio de una casa y se llevaron una moto que contaba con traba de seguridad y alarma.

La Policía investiga el robo de una moto ocurrido en una vivienda ubicada sobre las inmediaciones de las calles Pedro Vargas e Italia, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, una joven de 19 años fue alertada por una vecina, quien observó a dos sujetos retirarse con una moto desde el interior de la propiedad.

Al verificar la situación, la propietaria constató el faltante de una Motomel B110, que se encontraba estacionada en el patio de la vivienda y contaba con traba de seguridad y sistema de alarma.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los autores del hecho habrían ingresado al inmueble tras dañar una tela romboidal del cierre perimetral.

Durante la inspección realizada en el lugar, efectivos policiales hallaron una pinza y un cuchillo, elementos que presuntamente fueron utilizados para concretar el robo y que quedaron secuestrados para la investigación. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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