Recuperaron dos autos robados en San Martín

Los procedimientos permitieron localizar vehículos con pedido de secuestro y ponerlos a disposición de la Justicia.

En el marco de distintos operativos realizados en San Martín, la Policía de Mendoza logró recuperar dos vehículos que habían sido denunciados como robados.

El primer procedimiento ocurrió pasadas la 1 de la madrugada del martes, cuando efectivos de videovigilancia de la zona Este observaron en avenida Eva Perón y Acceso Este a un Renault 12 verde y un Fiat Uno blanco, ambos sin dominio colocado en la parte posterior.

Los rodados se encontraban estacionados sobre avenida Eva Perón, del lado oeste y con sentido de circulación hacia el sur, a unos 50 metros de la estación de servicio.

Minutos después, ambos vehículos retomaron la marcha hacia el sur, realizaron un giro en U y volvieron a circular hacia el norte por avenida Eva Perón. Con esa información, los móviles policiales de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) iniciaron un seguimiento y lograron interceptar al Fiat Uno en Carril Costa Canal Montecaseros y al Renault 12 a pocos metros de calle Morón.

Los conductores, de 23 y 34 años, quedaron aprehendidos. Tras verificar los grabados de cristales, se determinó que ambos vehículos presentaban pedido de secuestro por averiguación de hurto agravado, solicitados a comienzos de abril.

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