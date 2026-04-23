Desafectaron a un auxiliar policial por conducir alcoholizado en La Paz

El efectivo se encontraba en período de prueba dentro de la Policía de Mendoza y no fue confirmado en el cargo tras un episodio de alcoholemia positiva ocurrido en septiembre de 2024.

El Gobierno de Mendoza dispuso la desafectación de un efectivo policial que fue detectado conduciendo en estado de ebriedad durante su período de prueba dentro de la fuerza. La medida se formalizó mediante el Decreto Nº 88, firmado el 22 de enero de 2026 por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El caso involucra a un auxiliar policial designado en septiembre de 2023, quien se encontraba en etapa de incorporación interina, sujeta a evaluación durante los primeros doce meses, conforme a lo establecido por la Ley Nº 6722. En ese período, la continuidad en el cargo dependía del cumplimiento de condiciones de idoneidad, adaptación y conducta acordes a la función.

Sin embargo, su desempeño se vio comprometido a partir de un episodio ocurrido en septiembre de 2024 en La Paz, donde fue sometido a un proceso contravencional por conducir con alcoholemia positiva. A raíz de este hecho, se iniciaron actuaciones administrativas y un sumario interno que aún no contaba con resolución definitiva.

Los informes elaborados por distintas áreas del Ministerio coincidieron en que la conducta del agente no cumplía con los estándares requeridos para integrar la fuerza policial. En particular, se remarcó la necesidad de que los efectivos se rijan por principios éticos y profesionales estrictos, condición que no se habría verificado en este caso.

Asimismo, el equipo técnico encargado de evaluar su desempeño concluyó que el auxiliar no logró acreditar adaptación ni subordinación, considerados requisitos fundamentales para su confirmación en el cargo. En la misma línea, la Asesoría Letrada recomendó avanzar con su desafectación definitiva.

Finalmente, el decreto establece la no confirmación del efectivo y su desvinculación de la Policía de Mendoza. También se le reconoce la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes dentro de los plazos legales vigentes.

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